Болельщики ФК «Бурятия» раскритиковали местных чиновников

За равнодушие?

В паблике Аноним 03 во «Вконтакте» опубликован пост, рассказывающий о ситуации со встречей команды «Бурятия» на рейсе из Красноярска. Оттуда бурятские футболисты вернулись с кубком Сибири. Как сообщал «Байкал-Daily», команда из Улан-Удэ обыграла в финале физкультурно-спортивный клуб «Распадская» из Междуреченска.

«21 сентября в городе Красноярск проходил финал кубка Сибири, где в сложнейшей битве победила наша родная сборная Бурятии во главе с Сергеем Сергеевичем Бельковым (тренер ФК «Бурятия» - ред.), - пишут болельщики. - Все игроки нашей сборной - работники разных организаций и спецслужб. И любой выезд дли них - это уже сложность, потому что в большинстве случаев руководителям абсолютно побоку до всех выездов. И приходится слёзно отпрашиваться, чтобы защитить честь Республики Бурятия. Это только малая часть. Мы, болельщики, всегда рядом и всегда готовы поддержать нашу сборную, и в победе, и в поражении. <> И вот в этом году наша сборная привозит домой кубок Сибири, которого в Бурятии не было 18 лет. Но насколько было наше удивление, выходя из самолета, нашу сборную никто не встречает: кроме опять же нас, узкого круга болельщиков и родных игроков. Где наше министерство спорта? Они потом будут говорить «мы вырастили такую команду». Где журналисты? Местное телевидение?»

Претензии понятны. Но вот глава Бурятии искренне и тепло поздравил ФК «Бурятия» в телеграм-канале. Минспорта, депутат НХ Максим Бувалин так же опубликовали свои посты с поздравлениями. Сообщения в СМИ были. Репортажи по ТВ тоже.

Возможно, всё дело в том, что в воскресенье рейс из Красноярска в Улан-Удэ ночной?

Из комментариев к посту болельщиков:

«А кто знал, что такой кубок есть и что выиграли? Как-то в СМИ надо было позвонить. Видео отправить в СМИ».

«СМИ были в курсе. И даже наш глава выложил у себя на странице информацию о том, что ребята вышли в финал. Вчера местные СМИ тоже опубликовали информацию о победе. Но, увы… Так дальше дело не пойдет. И какая разница - любительская или нет. Для нашей республики - это очень даже мощно!!! Дальнейших побед нашим ребятам!»

«Позор министерству спорта Бурятии! Футбол самый массовый и популярный вид спорта, которым занимаются все мальчишки и даже девчонки. Нужно поддержать игроков и популяризировать. А если не будет должного внимания, кто пойдет защищать спортивную доблесть республики?!»

«Сборная Бурятии или ФК «Бурятия» играет в любителях. Это даже не второй дивизион. Ищите спонсоров, ходите к Цыденову, чтоб за свой счёт не ездить. А руководству республики, я так понимаю, на*рать на футбол».

«Полностью поддерживаем. Но! Ещё в марте 2017 года на первой встрече врио главы Бурятии Алексея Цыденова с блогерами и журналистами ему задали вопрос: «Будете ли вы развивать футбол в республике? Ведь это имидж региона...». Тогда ещё были свежи успехи частной волейбольной женской команды «Хара Морин». О них тоже рассказали Алексею Цыденову. На что врио ответил: «Коллективные виды спорта слишком дороги...»

По данным «Байкал-Daily», заявиться во вторую лигу команде не позволяют два фактора: финансовый (он первичен), а также отсутствие сертифицированного по стандартам РФС футбольного поля. Из-за последнего в 2024 году юношеские команды «СШ №6 Бурятия» не смогли участвовать в ЮФЛ-Сибирь. Но бюджет республики всё же финансирует выезды взрослых футболистов. Но ни зарплат, ни премиальных у них нет. Только любовь к футболу.