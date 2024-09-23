В Бурятии стало чуть меньше волков

В Бурятии насчитывается 2254 волка. Зафиксировано небольшое снижение численности по сравнению с прошлыми годами, сообщили в Бурприроднадзоре.- Законом предусмотрены меры регулирования поголовья хищников. Если численность волков превышает определённый порог или есть случаи выхода зверя, нападения на скот, то принимаются меры регулирования, а простыми словами – разрешается и организовывается охота для добычи определённого количества этого зверя, - пояснили в ведомстве.За этот год охотники и охотоведы в Бурятии добыли 650 особей. В Бурприроднадзоре отмечают, что охотиться на волков сложно.Также по закону муниципалитеты могут поощрить охотников в своём районе. Дополнительно стимулируют охотников Баргузинский, Курумканский, Окинский районы – там предусмотрено по 10 тысяч рублей за особь, Еравнинский - 8 тысяч, 5 тысяч - Кабанский, Кижингинский, Хоринский, Баунтовский - 3 тысячи.Работа по регулированию волка ведётся непрерывно в течение всего года.В случае выхода диких животных необходимо сообщать в ЕДДС района.