За нерестом байкальского омуля следят с беспилотников

С 1 августа в Бурятии начался нерест байкальского омуля, продлится он до 15 ноября. К усиленной охране эндемика приступили все причастные ведомства: Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, БФ «БайкалНИРО», МВД и т.д.В прошлую пятницу в администрации Кабанского района прошло рабочее совещание по вопросу охраны байкальского омуля в нерестовый период под председательством зампреда правительства Бурятии - министра сельского хозяйства Галсана Дареева.По предварительным данным, общая численность нерестовых стад байкальского омуля остаётся на уровне прошлого года и составляет около 1,5 млн особей: около 1 млн – это североморская популяция, 220 тысяч – баргузинская; 200 тысяч – селенгинская, 80 тысяч – большереченская. Что касается большереченской популяции, сейчас идёт на нерест то малочисленное поколение 2015-2017 годов. Именно в те годы численность и биомасса омуля достигли своих критически низких отметок, из-за чего, собственно, и был введён запрет на промышленный вылов. Но уже в конце 2025-26 годов на массовый нерестовый ход пойдёт многочисленное пополнение, родившееся уже после запрета на вылов омуля, отметил руководитель бурятского филиала «ВНИРО» Сергей Кушнарев.Охраной нерестовых стад омуля занимаются государственные инспекторы Росрыболовства. В этом году выставлено больше постов: 11 стационарных и 6 мобильных. Кроме того, ежедневно на рейды выезжают сотрудники ДПС (от 4 до 6 постов).- Уже третий год сотрудники Рыбоохраны используют в своей работе беспилотные летательные аппараты. Рыбоохранная территория поделена на квадраты, созданы полётные карты, что существенно помогает в режиме реального времени выявлять нарушения и оперативно на них реагировать, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Бурятии.Инспекторы находятся на своих местах круглосуточно.- Рыбоохрана располагает 13 скоростными катерами и 22 единицами спецтранспорта, охранными мероприятиями охвачено 3 прибайкальских района республики. Всего с начала нерестовой кампании инспекторами было пресечено 93 нарушения, из них 10 переданы в МВД. Изъято и уничтожено 366 кг рыбы, изъято 1800 метров сетей и три лодки, - отмети Галсан Дареев. - Каждую рыбу можно продать в пределах 600 рублей, штраф же за каждого пойманного омуля в нерестовый период составляет 7280 рублей. Мы должны понимать и принимать тот факт, что омуль находится под охраной, за нарушение закона полагается наказание.После рабочего совещания Галсан Дареев осмотрел посты Рыбоохраны совместно с депутатами Народного Хурала и представителями Бурприроднадзора.К одним из факторов, влияющих на популяцию байкальского омуля, часто причисляют растущее число бакланов. По сообщению Дeниcа Kpылoва, государственного охотничьего инспектора Бypпpиpoднaдзopa к ноябрю будет готово исследование, отображающее всю объективную картину. Там же будут отображены все методы по снижению численности бакланов.