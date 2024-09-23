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Борцы Бурятии завоевали 6 золотых медалей на турнире на призы Бориса Будаева

Борцы Бурятии завоевали 6 золотых медалей на турнире на призы Бориса Будаева
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Борцы Бурятии завоевали 6 золотых медалей на турнире на призы Бориса Будаева

Всего в копилке сборной республики 10 медалей

21 сентября в Улан-Удэ завершился 32-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева.

Победу в общекомандном зачёте одержала команда Бурятии, завоевавшая шесть из 10 возможных золотых медалей. Также в копилке сборной республики – одна серебряная и три бронзовые медали.

- Цифры говорят сами за себя. Думаю, что это очень хороший результат при той конкуренции, которая у нас была. Приехали более 30 очень сильных борцов из Монголии, 22 спортсмена из Якутии, восемь человек из Тувы, шесть из Красноярска, сильнейшие борцы из Киргизстана и Казахстана. В общем, в этом возрасте конкуренция была на высочайшем уровне. Комплексная планомерная подготовка даёт о себе знать, - прокомментировал «Байкал-Daily» результаты турнира вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.

Так, среди тяжеловесов (до 125 кг) победителем стал призёр первенства мира из Бурятии Илья Жибалов В решающем поединке он одолел борца из Тувы Эртине Тулуш.

В финале до 97 кг сошлись два соотечественника: Чингис Бальжимаев и Руслан Баянов. Победу одержал Чингис Бальжимаев.

В весовой категории до 74 кг отличился Тамир Ешинимаев, одолевший борца из Киргизстана Бекбола Изабекова.

Ещё одним победителем стал Элбекто Базаров (до 65 кг). Юному борцу удалось одержать победу в схватке со спортсменом из Монголии Зэнээмэдэра Бямбасурэна.

Также золотую медаль в копилку сборной Бурятии принёс Белигто Гонжапов (до 61 кг). В финальном бою он сразился с новосибирцем Матвеем Куртуковым.

В самоё лёгкой весовой категории (до 57 кг) золото Пурбо Эрдынеев В решающем матче он победил Согто Батоева из Забайкальского края.

Всего в соревнованиях участвовали свыше 200 борцов из Бурятии, Якутии, Тувы, Иркутской области, Кемеровской области, Забайкальского края, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области. Из-за границы прибыли спортсмены из Монголии, Киргизстана и Казахстана.

Призовой фонд в этом году составил 1 млн 440 тысяч рублей. Победители получили по 50 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей – 30 тысяч, бронзовых – 20 тысяч. Тренерам победителей также положена премия в размере 20 тысяч рублей.

- Для наших молодых ребят это своего рода боевое крещение перед взрослыми стартами. Многие известные ныне борцы начинали когда-то с турнира на призы Бориса Будаева. К нам приехали представители четырёх стран, десятки регионов. Среди более 200 спортсменов призёры многих турниров и первенств. В этом году турнир посвятили большой дате. В швейцарском городе Мартини Борис Дугданович 35 лет назад совершил свой золотой успех и завоевал титул чемпиона мира, – рассказал президент федерации спортивной борьбы Бурятии Чимит Бальжинимаев.

Следующие крупное испытание юных борцов ждёт в августе 2025 года. Улан-Удэ примет первенство России среди юниоров до 24 лет (6+).

В федерации спортивной борьбы Бурятии отмечают, что именно борцам в возрасте до 24 лет даются все условия для подготовки к соревнованиям. В их числе: спортивная стипендия, выездные сборы и комплексная нейроподготовка. В целом, результаты показывают, что такие тренировки дают хороший отклик.

— От всего организационного комитета 32-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева хочется выразить признательность нашим спонсорам, Генеральному партнёру федерации спортивной борьбы Бурятии – АО «Забайкальское горнорудное предприятие» за постоянную поддержку наших спортсменов,- поблагодарил Жамсо Лхамажапов.

Полные результаты турнира:

До 57 кг.
1. Пурбо Эрдынеев (Бурятия)
2. Согто Батоев (Забайкальский край)
3. Юрий Винокуров (Якутия)
3. Ахмед Хумидов (Красноярский край)

До 61 кг.
1. Бэлигто Гонжапов (Бурятия)
2. Матвей Куртуков (Новосибирск)
3. Виктор Николаев (Иркутская область)
3. Зоригто Бороев (Бурятия)

До 65 кг.
1. Элбэкто Базаров (Бурятия)
2. Зэнээмэдэр Бямбасурэн (Монголия)
3. Батсайхан Занданбат (Монголия)
3. Арсен Доржу (Тыва)

До 70 кг.
1. Игорь Матвеев (Якутия)
2. Сергей Якимов (Иркутская область)
3. Кежик Ооржак (Тыва)
3. Адис Рахат уулу (Кыргызстан)

До 74 кг.
1. Тамир Ешинимаев (Бурятия)
2. Бекбол Изабеков (Кыргызстан)
3. Дмитрий Куприянов (Бурятия)
3. Раатбек Рахат Уулу (Кыргызстан)

До 79 кг.
1. Шавкат Турсунов (Красноярск)
2. Белигто Лхамажапов (Забайкальский край)
3. Абдалваххаб Курманалиев (Казахстан)
3. Тумэн Дондоков (Бурятия)

До 86 кг.
1. Наадамбат Баатбильгуун (Монголия)
2. Денизбек Улан Уулу (Кыргызстан)
3. Алексей Евдокимов (Иркутская область)
3. Зоригт Анхбаяр (Монголия)

До 92 кг.
1. Руслан Юршин (Иркутская область)
2. Тумурбаатар Дэмчигдорж (Монголия)
3. Нямбаатар Эрдэнбат (Монголия)
3. Дэмбэрэл Дэлгэрдалай (Монголия)

До 97 кг.
1. Чингис Балжимаев (Бурятия)
2. Руслан Баянов (Бурятия)
3. Руслан Лапин (Новосибирск)

До 125 кг.
1. Илья Жибалов (Бурятия)
2. Эртине Тулуш (Тыва)
3. Евгений Аронов (Якутия)
спорт ЗГРП вольная борьба

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