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В Улан-Удэ завершают ремонт дороги на улице Лазо

В Улан-Удэ завершают ремонт дороги на улице Лазо
Общество,  Фото:комитет по строительству
О ремонте просили местные жители

Ремонт дороги по улице Лазо в Улан-Удэ завершается. На днях дорожники обустроили подъезды к домам, чтобы местные жители могли заезжать во дворы, и уложили второй слой асфальта на проезжей части, сообщили в комитете по строительству администрации города.

Дорогу в частном секторе по улице Лазо обновляют по просьбам горожан благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Ремонт дороги протяжённостью 1,17 км, о котором неоднократно просили местные жители, почти завершён. Для обеспечения безопасности осталось выполнить устройство искусственных дорожных неровностей, установить знаки, ограничивающие скорость транспортных средств, и нанести разметку, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета Евгений Соболев.




Перед началом работ подрядная организация полностью демонтировала старое асфальтовое покрытие, затем установила новые бортовые камни, отсыпала основание дороги инертным материалом, обустроила новый остановочный карман и разворотное кольцо на конечной остановке общественного транспорта, а также установила новый остановочный павильон. После этого на всём протяжении дороги установили наружное освещение, обустроили подъезды к домам и уложили в два слоя новый асфальт.

Все работы обещают завершить до 1 октября.

- Если будут претензии, то дорога на гарантии 5 лет, и подрядчик будет переделывать все недочёты в течение этого времени, - отметил Евгений Соболев.

В общей сложности в 2024 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют 11 участков автомобильных дорог. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.

дорожный ремонт благоустройство

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