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«Специализированная служба»: На кладбищах Улан-Удэ нарушали график вывоза мусора

«Специализированная служба»: На кладбищах Улан-Удэ нарушали график вывоза мусора
Общество,  Фото:МАУ «Специализированная служба»
Кроме того, мусорят и посетители

На контейнерных площадках кладбищ Южное, Центральное, в посёлке Горького и других образовались свалки мусора. Это произошло из-за нарушения графика вывоза мусора региональным оператором, сообщили в МАУ «Специализированная служба» (организация отвечает за содержание городских кладбищ).

На городских кладбищах общей площадью 247 гектаров специалисты регулярно проводят уборку межквартальных и межсекторных дорог. За уборку самих могил отвечают законные представители умерших. Но не все посетители выносят мусор в контейнеры, бросая его на соседние могилы или на дорожки.

- Мы просим жителей с уважением отнестись к памяти усопших и выносить мусор на специально отведённые места, - обращается директор МАУ «Специализированная служба» Евгения Морозова.

С начала года региональный оператор вывез 5998 кубометров мусора. За последнюю неделю «Экоальянс» догнал график. Но в связи с устоявшимися тёплыми днями количество посетителей увеличилось, и соответственно, увеличилось количество мусора. Специалисты МАУ «Специализированная служба» направили обращение в адрес регионального оператора с требованием вывезти мусор до конца сентября.
мусор кладбище

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