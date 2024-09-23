«Специализированная служба»: На кладбищах Улан-Удэ нарушали график вывоза мусора

На контейнерных площадках кладбищ Южное, Центральное, в посёлке Горького и других образовались свалки мусора. Это произошло из-за нарушения графика вывоза мусора региональным оператором, сообщили в МАУ «Специализированная служба» (организация отвечает за содержание городских кладбищ).На городских кладбищах общей площадью 247 гектаров специалисты регулярно проводят уборку межквартальных и межсекторных дорог. За уборку самих могил отвечают законные представители умерших. Но не все посетители выносят мусор в контейнеры, бросая его на соседние могилы или на дорожки.- Мы просим жителей с уважением отнестись к памяти усопших и выносить мусор на специально отведённые места, - обращается директор МАУ «Специализированная служба» Евгения Морозова.С начала года региональный оператор вывез 5998 кубометров мусора. За последнюю неделю «Экоальянс» догнал график. Но в связи с устоявшимися тёплыми днями количество посетителей увеличилось, и соответственно, увеличилось количество мусора. Специалисты МАУ «Специализированная служба» направили обращение в адрес регионального оператора с требованием вывезти мусор до конца сентября.