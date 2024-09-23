Ветераны прокуратуры Бурятии высадили деревья в берёзовой роще

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Ветераны прокуратуры Бурятии высадили саженцы в берёзовой роще выпускников в селе Турунтаево, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Мероприятие прошло под руководством председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Александра Муравьева.
В посадках участвовали работники прокуратуры Прибайкальского района, преподаватели и учащиеся Турунтаевской средней общеобразовательной школы № 1.
Мероприятие стало доброй традицией ветеранской организации, способствующей сплочению пенсионеров и молодого поколения прокурорских работников.
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