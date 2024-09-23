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Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить ремонт дороги на улице Бабушкина

Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить ремонт дороги на улице Бабушкина
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

«Люди не понимают, как ехать»

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поручил ускорить темп дорожных работ по улице Бабушкина. Поручение он дал на планёрке омитету по строительству администрации города.

- Поторапливайтесь, - потребовал градоначальник. - Дорога широкая стала – люди не понимают, как ехать, потому что нет разметки: уже в семь рядов начинают выстраиваться. Надо объяснять. Люди должны понимать, как им ехать.

Дополнительную четвёртую полосу в 2024 году на Бабушкина обустраивают на чётной стороне улицы, чтобы разгрузить проезд в направлении сотых кварталов столицы республики. Ремонт завершат в октябре, обещает пресс-служба мэрии.

В 2025 году работы по улице Бабушкина продолжатся на нечётной стороне (в сторону моста через Уду – ред). Проезжую часть так же расширят на ещё одну полосу.
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