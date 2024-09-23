Мэр Улан-Удэ потребовал ускорить ремонт дороги на улице Бабушкина

«Люди не понимают, как ехать»
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поручил ускорить темп дорожных работ по улице Бабушкина. Поручение он дал на планёрке омитету по строительству администрации города.
- Поторапливайтесь, - потребовал градоначальник. - Дорога широкая стала – люди не понимают, как ехать, потому что нет разметки: уже в семь рядов начинают выстраиваться. Надо объяснять. Люди должны понимать, как им ехать.
Дополнительную четвёртую полосу в 2024 году на Бабушкина обустраивают на чётной стороне улицы, чтобы разгрузить проезд в направлении сотых кварталов столицы республики. Ремонт завершат в октябре, обещает пресс-служба мэрии.В 2025 году работы по улице Бабушкина продолжатся на нечётной стороне (в сторону моста через Уду – ред). Проезжую часть так же расширят на ещё одну полосу.