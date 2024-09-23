23 сентября

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Стартовал конкурс песен о семье на бурятском языке

Стартовал конкурс песен о семье на бурятском языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы принимаются по 20 октября

В Бурятии объявлено о проведении конкурса «Аялга нэгэдхэн дуулая» на лучшее исполнение песни о семье на бурятском языке. Желающие могут продемонстрировать свои таланты и выразить любовь к семье через музыку и родной язык.

Участвовать могут возрастные группы: от 6 до 17 лет и от 18 лет и старше. Конкурсные работы должны быть представлены в виде авторских песен или переведённых на бурятский язык русских песен с чужой аранжировкой. Все работы необходимо отправлять в видеоформате вместе с заполненной анкетой на электронную почту: manager@baikalib.ru. Работы принимаются до 20 октября включительно.

Три победителя из каждой категории получат ценные призы и дипломы победителей. Все остальные участники будут награждены сертификатами участников, сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Возрастное ограничение: 0+. 
Бурятия конкурс песня бурятский язык

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