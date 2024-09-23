Борицы Бурятии стали призёрами первенства России

С 21 по 22 сентября в Москве прошло первенство России по женской борьбе среди юниорок до 24 лет. Спортивные соревнования проводились в спорткомплексе «Измайлово».Комплекты наград в десяти весовых категориях и путёвки в состав национальной молодёжной сборной оспаривали 113 сильнейших спортсменок из 29 регионов страны. От Бурятии за медали боролись четыре борицы: Аяна Ухеева, Сагандари Дабаева, Дулма Бадмаева и Сарюна Дондокова. Напомним, что генеральным партнёром федерации спортивной борьбы республики является Забайкальское горнорудное предприятие.По результатам турнира серебряные медали завоевали две спортсменки Бурятии. Так, серебро первенства России до 24 лет в весовой категории до 50 кг выиграла Аяна Ухеева. Ещё одну серебряную награду в весовой категории до 65 кг получила Сарюна Дондокова.Отметим, что состав российской сборной на первенство мира среди юниорок до 24 будет сформирован по итогам учебно-тренировочных сборов национальной команды, в рамках которых состоятся контрольные спарринги.