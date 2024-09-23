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В Бурятии определили чемпионов по лёгкой атлетике

В Бурятии определили чемпионов по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:ЦСП РБ
В соревнованиях участвовали спортсмены с ПОДА

В Бурятии прошёл чемпионат республики по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования провели на центральном стадионе Улан-Удэ.

Участие в чемпионате приняли 50 спортсменов из семи команд, представляющих районные и городские команды Улан-Удэ, Кяхтинского, Иволгинского, Джидинского и Кижингинского районов. Было разыграно 14 комплектов медалей.

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, чемпионат включал четыре объединённых функциональных класса и три дисциплины:
- Беговые дисциплины (бег на колясках на дистанции 100 метров и бег на дистанции 60 метров);
- Толкание ядра;
- Прыжки в длину.

Победителями соревнований стали:

Бег на колясках на дистанции 100 м:
- Владимир Иванов (класс T53, T54) – Октябрьский район;
- Галина Гармаева (класс T53, T54) – Октябрьский район.

Бег на дистанции 60 м:
- Иван Михайлов (класс T37, T38) – Загорск;
- Ольга Потёмкина (класс T37, T38) – Загорск;
- Александр Данзанов (класс T46) – Железнодорожный район;
- Алина Балдандоржиева (класс T46) – Иволгинский район.

Толкание ядра:
- Виктор Аюшеев (класс F53, F54) – Кяхтинский район;
- Галина Гармаева (класс F53, F54) – Октябрьский район;
- Роман Юрьянов (класс F42-F44) – Кяхтинский район;
- Ольга Колодина (класс F42-F44) – Загорск.

Прыжки в длину:
- Владислав Пешняев (класс F37, F38) – Железнодорожный район;
- Цыжилма Балданова (класс F37, F38) – Кижингинский район;
- Александр Данзанов (класс F46) – Железнодорожный район;
- Алина Балдандоржиева (класс F46) – Иволгинский район.

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