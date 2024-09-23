В Бурятии определили чемпионов по лёгкой атлетике

В Бурятии прошёл чемпионат республики по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования провели на центральном стадионе Улан-Удэ.Участие в чемпионате приняли 50 спортсменов из семи команд, представляющих районные и городские команды Улан-Удэ, Кяхтинского, Иволгинского, Джидинского и Кижингинского районов. Было разыграно 14 комплектов медалей.Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, чемпионат включал четыре объединённых функциональных класса и три дисциплины:- Беговые дисциплины (бег на колясках на дистанции 100 метров и бег на дистанции 60 метров);- Толкание ядра;- Прыжки в длину.Победителями соревнований стали:Бег на колясках на дистанции 100 м:- Владимир Иванов (класс T53, T54) – Октябрьский район;- Галина Гармаева (класс T53, T54) – Октябрьский район.Бег на дистанции 60 м:- Иван Михайлов (класс T37, T38) – Загорск;- Ольга Потёмкина (класс T37, T38) – Загорск;- Александр Данзанов (класс T46) – Железнодорожный район;- Алина Балдандоржиева (класс T46) – Иволгинский район.Толкание ядра:- Виктор Аюшеев (класс F53, F54) – Кяхтинский район;- Галина Гармаева (класс F53, F54) – Октябрьский район;- Роман Юрьянов (класс F42-F44) – Кяхтинский район;- Ольга Колодина (класс F42-F44) – Загорск.Прыжки в длину:- Владислав Пешняев (класс F37, F38) – Железнодорожный район;- Цыжилма Балданова (класс F37, F38) – Кижингинский район;- Александр Данзанов (класс F46) – Железнодорожный район;- Алина Балдандоржиева (класс F46) – Иволгинский район.