На юге Бурятии стартовал пленэр, посвящённый юбилею Кяхты

В Кяхтинском районе Бурятии с 21 по 27 сентября проходит пленэр «Кяхтинские зарисовки», приуроченный к 300-летию основания города Кяхты.- Это значимое событие собирает талантливых художников, которые будут изображать достопримечательности нашего района, отражая его красоту на холсте. Пленэр предоставляет уникальную возможность не только художникам, но и местным жителям и туристам познакомиться с культурой и искусством региона, акцентируя внимание на его природных и исторических ценностях, - сообщает районное управление культуры.Каждый художник пишет картины в своей технике, отражая своё индивидуальное виденье, что обещает разнообразные и интересные результаты. По завершении пленэра 27 сентября, в Кяхтинском краеведческом музее имени академика В.А. Обручева, состоится выставка работ участников. В проекте также примут участие учащиеся художественных учебных заведений Бурятии.