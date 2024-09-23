Жителям райцентра Бурятии разрешили забрать кирпичи после сноса многоэтажки

В Иволге сносят полуразрушенное строение
В Бурятии, в селе Иволгинск ведутся работы по сносу нежилой части многоквартирного дома по адресу: квартал Студенческий, 9. Демонтаж здания проводится по договору о сносе с собственниками здания.
Напомним, что в 2021 году собственник здания произвёл его частичный демонтаж. В начале сентября в рамках исполнения решения суда работы возобновились, так как полуразрушенное строение представляло угрозу, о чём не раз сообщали жители.
- В ходе работ в большом объёме высвобождается строительный материал, а именно кирпичи. Жители уже сейчас его могут забрать для собственных нужд, - сообщили в администрации Иволгинского района.
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