Фильм о Бурятии опубликован первым в конкурсе «Дальний Восток - Земля приключений»

Это уже второй сезон

Короткометражный фильм, посвященный восхождению на Мунку-Сардык, открыл череду публикаций об участниках второго сезона конкурса «Дальний Восток - Земля приключений». Автор ролика - Светлана Гуслякова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Мунку-Сардык - самая высокая гора в Бурятии (3491 м), покорение которой требует пропуска в пограничную зону. Лучше всего начинать восхождение в конце апреля или начале мая, пока река Белый Иркут не растаяла. Маршрут проходит по снегу и льду, поэтому нужна специальная экипировка, а крутой склон требует страховочной системы.





Главный приз конкурса «Дальний Восток - Земля приключений» в этом году - 3 млн рублей. Задача - снять свое путешествие по Дальнему Востоку. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года на сайте путешественникдв.рф.

Инициатором конкурса стал зампред правительства России - полпред президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщал «Байкал-Daily», от Бурятии на август 2024 года жюри отобрало четыре фильма о Бурятии. В прошлом году авторы из Бурятии были среди призёров.

Возрастное ограничение: 12+