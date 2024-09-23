23 сентября

22 сентября

Популярное

Фильм о Бурятии опубликован первым в конкурсе «Дальний Восток - Земля приключений»

Фильм о Бурятии опубликован первым в конкурсе «Дальний Восток - Земля приключений»
Общество,  Фото:скриншот с видео Светланы Гусляковой

Это уже второй сезон

Короткометражный фильм, посвященный восхождению на Мунку-Сардык, открыл череду публикаций об участниках второго сезона конкурса «Дальний Восток - Земля приключений». Автор ролика - Светлана Гуслякова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Мунку-Сардык - самая высокая гора в Бурятии (3491 м), покорение которой требует пропуска в пограничную зону. Лучше всего начинать восхождение в конце апреля или начале мая, пока река Белый Иркут не растаяла. Маршрут проходит по снегу и льду, поэтому нужна специальная экипировка, а крутой склон требует страховочной системы.

 Главный приз конкурса «Дальний Восток - Земля приключений» в этом году - 3 млн рублей. Задача - снять свое путешествие по Дальнему Востоку. Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года на сайте путешественникдв.рф.

Инициатором конкурса стал зампред правительства России - полпред президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщал «Байкал-Daily», от Бурятии на август 2024 года жюри отобрало четыре фильма о Бурятии. В прошлом году авторы из Бурятии были среди призёров.

Возрастное ограничение: 12+

ДФО туризм конкурс Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили чемпионов по лёгкой атлетике
В Бурятии определили чемпионов по лёгкой атлетике
Общество, 23.09.2024
В соревнованиях участвовали спортсмены с ПОДА
В Улан-Удэ завершают ремонт дороги на улице Лазо
В Улан-Удэ завершают ремонт дороги на улице Лазо
Общество, 23.09.2024
О ремонте просили местные жители
В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»
В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»
Общество, 23.09.2024
Неизвестный зверь уничтожает там куриц и собак 
Борицы Бурятии стали призёрами первенства России
Борицы Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 23.09.2024
Сборная республики завоевала две медали соревнований
В Улан-Удэ стало больше засоров
В Улан-Удэ стало больше засоров
Общество, 23.09.2024
За неделю в городе устранили ещё 77
Кадетскую школу в Бурятии назвали в честь Героя России
Кадетскую школу в Бурятии назвали в честь Героя России
Общество, 23.09.2024
Теперь она носит имя Виталия Сукуева
Треть увольняющихся улан-удэнцев ищут себе замену
Треть увольняющихся улан-удэнцев ищут себе замену
Общество, 23.09.2024
А остальные считают, что это «головная боль» работодателя
Батюшка освятил машины центра медкастрофы в Улан-Удэ
Батюшка освятил машины центра медкастрофы в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2024
Автомобили и территорию окропили святой водой
В Улан-Удэ выгребают мусор из ливнёвок
В Улан-Удэ выгребают мусор из ливнёвок
Общество, 23.09.2024
Большинство из них уже привели в порядок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^