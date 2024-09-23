23 сентября

22 сентября

Популярное

В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»

В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неизвестный зверь уничтожает там куриц и собак
 
На днях в пригородном Заиграевском районе запечатлели загадочные следы. Дело было в сельском поселении «Усть-Брянское». Местные рассказали, что некий зверь бродит под покровом тьмы в посёлке Блок-пост Серова.
 
После его появления бесследно пропали три собаки, а ранее кто-то растерзал куриц. Как сообщает районная газета «Вперёд», следов крови и борьбы не видно, но ночами в том районе слышится «какая-то возня».

Люди напуганы и строят предположения, кто бы это мог быть. Самые популярные версии – рысь, лиса и «чупакабра, не иначе». Усть-брянцы, кстати, отметили, что лисицы действительно бегают по посёлку и  даже приложили фото съеденной курицы.

Несколько лет назад, в июле 2018-го, соцсети наводнили жуткие снимки с растерзанными тушами домашних животных, сделанные на окраине Улан-Удэ. На фото, которые появились тогда в местных пабликах, были отчётливо видны кровавые ошмётки и голова коня, лежавшая на земле отдельно от туловища. Некоторые интернет-пользователи писали, что в траве валялись и черепа коров.

Некоторые жители республики решили, что в городе объявилась чупакабра. Это мистическое существо, которое убивает животных – преимущественно коз – и высасывает у них кровь. Чупакабра частенько становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультиков. 
животные мистика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»
В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»
Общество, 23.09.2024
Неизвестный зверь уничтожает там куриц и собак 
Борицы Бурятии стали призёрами первенства России
Борицы Бурятии стали призёрами первенства России
Общество, 23.09.2024
Сборная республики завоевала две медали соревнований
В Улан-Удэ стало больше засоров
В Улан-Удэ стало больше засоров
Общество, 23.09.2024
За неделю в городе устранили ещё 77
Кадетскую школу в Бурятии назвали в честь Героя России
Кадетскую школу в Бурятии назвали в честь Героя России
Общество, 23.09.2024
Теперь она носит имя Виталия Сукуева
Треть увольняющихся улан-удэнцев ищут себе замену
Треть увольняющихся улан-удэнцев ищут себе замену
Общество, 23.09.2024
А остальные считают, что это «головная боль» работодателя
Батюшка освятил машины центра медкастрофы в Улан-Удэ
Батюшка освятил машины центра медкастрофы в Улан-Удэ
Общество, 23.09.2024
Автомобили и территорию окропили святой водой
Октябрь в Бурятии будет не теплее обычного
Октябрь в Бурятии будет не теплее обычного
Общество, 23.09.2024
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит второй осенний месяц
В Улан-Удэ выгребают мусор из ливнёвок
В Улан-Удэ выгребают мусор из ливнёвок
Общество, 23.09.2024
Большинство из них уже привели в порядок
К концу недели в Бурятии похолодает
К концу недели в Бурятии похолодает
Общество, 23.09.2024
Потепление в республике оказалось непродолжительным
Руководство профсоюза России посетили управление Росгвардии по Бурятии
Руководство профсоюза России посетили управление Росгвардии по Бурятии
Общество, 23.09.2024
Во время визита обсудили плодотворную совместную деятельность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^