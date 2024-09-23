В районе Бурятии орудует таинственная «чупакабра»



На днях в пригородном Заиграевском районе запечатлели загадочные следы. Дело было в сельском поселении «Усть-Брянское». Местные рассказали, что некий зверь бродит под покровом тьмы в посёлке Блок-пост Серова.



После его появления бесследно пропали три собаки, а ранее кто-то растерзал куриц. Как сообщает районная газета «Вперёд», следов крови и борьбы не видно, но ночами в том районе слышится «какая-то возня».



Люди напуганы и строят предположения, кто бы это мог быть. Самые популярные версии – рысь, лиса и «чупакабра, не иначе». Усть-брянцы, кстати, отметили, что лисицы действительно бегают по посёлку и даже приложили фото съеденной курицы.





Несколько лет назад, в июле 2018-го, соцсети наводнили жуткие снимки с растерзанными тушами домашних животных, сделанные на окраине Улан-Удэ. На фото, которые появились тогда в местных пабликах, были отчётливо видны кровавые ошмётки и голова коня, лежавшая на земле отдельно от туловища. Некоторые интернет-пользователи писали, что в траве валялись и черепа коров.



Некоторые жители республики решили, что в городе объявилась чупакабра. Это мистическое существо, которое убивает животных – преимущественно коз – и высасывает у них кровь. Чупакабра частенько становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультиков.