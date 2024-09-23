В Чите разыграют всероссийский кубок по художественной гимнастике

В Чите стартуют всероссийские соревнования по художественной гимнастике – открытый кубок «Амурского тигра» «Золото Удокана». Состязания пройдут с 24 по 29 сентября.- Краевая столица встретит гимнасток из Амурской, Еврейской автономной, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Калининградской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Томской, Рязанской и Нижегородской областей, из Донецкой Республики, Бурятии, Калмыкии, Саха (Якутия), Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв, Москвы, - поделились организаторы.Главным событием турнира станет приезд Лалы Крамаренко – многократной чемпионки России, Европы и мира среди юниоров. Она проведёт бесплатный мастер-класс для более 800 участниц со всей России.Торжественная церемония открытия соревнований состоится 26 сентября в 19:00 в спортивном комплексе «Мегаполис спорт». Об этом сообщает министерство спорта Забайкалья.