23 сентября

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В Чите разыграют всероссийский кубок по художественной гимнастике

В Чите разыграют всероссийский кубок по художественной гимнастике
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Открытие турнира состоится на этой неделе

В Чите стартуют всероссийские соревнования по художественной гимнастике – открытый кубок «Амурского тигра» «Золото Удокана». Состязания пройдут с 24 по 29 сентября.

- Краевая столица встретит гимнасток из Амурской, Еврейской автономной, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Калининградской, Новосибирской, Ростовской, Сахалинской, Томской, Рязанской и Нижегородской областей, из Донецкой Республики, Бурятии, Калмыкии, Саха (Якутия), Северной Осетии, Ханты-Мансийского автономного округа, Забайкальского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краёв, Москвы, - поделились организаторы.

Главным событием турнира станет приезд Лалы Крамаренко – многократной чемпионки России, Европы и мира среди юниоров. Она проведёт бесплатный мастер-класс для более 800 участниц со всей России.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 26 сентября в 19:00 в спортивном комплексе «Мегаполис спорт». Об этом сообщает министерство спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Чита художественная гимнастика спорт кубок

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