В Агинский округ приедет олимпийский чемпион

XX-й всероссийский турнир по боксу памяти депутата Государственной Думы РФ, народного артиста СССР, Героя труда России, профессора Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском Бурятском округе с 24 по 29 сентября. На турнир заявились больше 150 юных боксёров России и Монголии. Торжественное открытие состоится 24 сентября в 15:00 в зале спортивной школы по адаптивным и национальным видам спорта посёлка Агинское.Посмотреть на ребят в полуфинальных и финальных боях приедет олимпийский чемпион по боксу 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов Егор Мехонцев.Российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории Егор Мехонцев родом из города Асбест Свердловской области. На летних Олимпийских играх 2012 года он стал единственным российским боксёром-мужчиной, вышедшим в финал и единственным боксёром, выигравшим золото.Напомним, что турнир по боксу на призы И.Д. Кобзона проводится с 2004 года, в 2018 году переименован в честь его памяти. С 2009 года включён в календарь всероссийских соревнований федерации бокса России, где победителям присваивалось звание «Мастер спорта России».- В разные годы поддержать молодых спортсменов на турнир приезжали звезды отечественного спорта, чемпионы мира, Олимпийских игр, заслуженные тренеры. В их числе Александр Поветкин, Костя Цзю, Руслан Проводников и многие другие, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.