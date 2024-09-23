В Забайкалье частично продлили ограничение пребывания граждан в лесах

В соответствии с постановлением правительства Забайкалья с 20 сентября действуют ограничения на посещения лесов и въезд на транспортных средствах на территорию 11 лесничеств края.- В период с 20 сентября по 10 октября включительно ограничено пребывание граждан на территории: Александрово-Заводского (кроме Борзинского лесничества), Аргунского (кроме Калганского лесничества), Балейского, Газимуро-Заводского, Карымского, Нерчинского, Сретенского, Тунгокоченского и Чернышевского лесничеств, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.С 4 октября по 24 октября введён запрет на посещение лесов Могочинского и Чарского лесничеств.