В районе Улан-Удэ соревновались ветераны

Победителями спартакиады стала ветеранская организация Хурала
В преддверии Дня пожилого человека в Советском районе Улан-Удэ прошла спартакиада среди ветеранов. 20 сентября в парке «Кристальный» 16 команд ветеранов района соревновались в различных состязаниях: эстафете, дартсе и кольцебросе. Кроме того, участники приняли участие в художественно-творческом конкурсе, где они представили свои команды и девизы.
По итогам соревнований победителями стали:
Первое место - команда первичной ветеранской организации Народного Хурала Республики Бурятия;
Второе место - команда первичной ветеранской организации торгово-экономического техникума;
Третье место - команда первичной ветеранской организации центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова.
Спортивное мероприятие завершилось праздничным чаепитием, сообщили в администрации района.
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Победителями спартакиады стала ветеранская организация Хурала
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