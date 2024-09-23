В районе Улан-Удэ соревновались ветераны

В преддверии Дня пожилого человека в Советском районе Улан-Удэ прошла спартакиада среди ветеранов. 20 сентября в парке «Кристальный» 16 команд ветеранов района соревновались в различных состязаниях: эстафете, дартсе и кольцебросе. Кроме того, участники приняли участие в художественно-творческом конкурсе, где они представили свои команды и девизы.По итогам соревнований победителями стали:Первое место - команда первичной ветеранской организации Народного Хурала Республики Бурятия;Второе место - команда первичной ветеранской организации торгово-экономического техникума;Третье место - команда первичной ветеранской организации центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова.Спортивное мероприятие завершилось праздничным чаепитием, сообщили в администрации района.