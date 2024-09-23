В Улан-Удэ горожане озеленяют зоны отдыха

Парк культуры и отдыха им. Жанаева в посёлке Восточный города Улан-Удэ пополнился саженцами берёзы и сосны. Посадки зелёных насаждений прошли 21 сентября. Всего в парке высадили 50 саженцев: 25 берёз и 25 сосен.Тематические акции по озеленению зон отдыха продолжатся и в другие дни. К ним могут подключиться все желающие горожане. Так, одна из них состоится завтра в парке им. Жанаева.- Начиная со вторника, 24 сентября, все желающие могут принять участие в посадке саженцев. В 18:00 у беговой дорожки будут подготовлены саженцы, лунки для посадки администрация парка также приготовит. С собой необходимо взять перчатки и лопату, - отметили в пресс-службе Горсовета Улан-Удэ.