В Улан-Удэ горожане озеленяют зоны отдыха

В парке Жанаева садят берёзы и сосны
Парк культуры и отдыха им. Жанаева в посёлке Восточный города Улан-Удэ пополнился саженцами берёзы и сосны. Посадки зелёных насаждений прошли 21 сентября. Всего в парке высадили 50 саженцев: 25 берёз и 25 сосен.
Тематические акции по озеленению зон отдыха продолжатся и в другие дни. К ним могут подключиться все желающие горожане. Так, одна из них состоится завтра в парке им. Жанаева.
- Начиная со вторника, 24 сентября, все желающие могут принять участие в посадке саженцев. В 18:00 у беговой дорожки будут подготовлены саженцы, лунки для посадки администрация парка также приготовит. С собой необходимо взять перчатки и лопату, - отметили в пресс-службе Горсовета Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
Работы принимаются по 20 октября
Открытие турнира состоится на этой неделе
Победителями спартакиады стала ветеранская организация Хурала
В окружном центре состоится юбилейный турнир по боксу памяти Кобзона
В республике числится более двух тысяч этих хищников
По завершении состоится выставка работ
По предварительным данным, общая численность нерестовых стад байкальского омуля остаётся на уровне прошлого года
В парке Жанаева садят берёзы и сосны
Для управления движением в городе внедрят искусственный интеллект
До этого отмечалось снижение численности грызунов
Краснокнижные птицы абсолютно не боялись людей
Специалисты успешно справились со сложными возгораниями
В Иволге сносят полуразрушенное строение
Сотрудники администрации города очистят улицы, скверы и парки
Запрет касается территорий 11 лесничеств края