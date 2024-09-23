В Улан-Удэ начался месячник чистоты

В столице Бурятии объявлен месячник чистоты. Об этом заявил мэр города Игорь Шутенков.
- Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков, - написал мэр Улан-Удэ в соцсетях.
Запланировано проведение:
-очистки подвалов и чердаков;
-просушки затопленных подвалов;
-закрытия чердачных и подвальных помещений;
- очистки и дезинфекции мусороприёмных камер;
- остекления лестничные клетки;
- ремонта подъездных дверей;
- приведения в порядок контейнерных площадок для сбора отходов;
- уборки видового мусора с улиц, парков и скверов.
Отметим, что месячник чистоты в Улан-Удэ стартовал 21 сентября. Он завершится 19 октября общегородским субботником – на этот день запланировано более 200 экологических акций в трёх районах города.