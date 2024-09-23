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В Улан-Удэ начался месячник чистоты

В Улан-Удэ начался месячник чистоты
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Сотрудники администрации города очистят улицы, скверы и парки

В столице Бурятии объявлен месячник чистоты. Об этом заявил мэр города Игорь Шутенков.

- Будем приводить в порядок наш любимый город и готовить его к зиме. Убираться будем везде, в том числе на придомовых территориях. Сотрудники администрации будут выходить на уборку улиц, скверов и парков, - написал мэр Улан-Удэ в соцсетях.

Запланировано проведение:
-очистки подвалов и чердаков;
-просушки затопленных подвалов;
-закрытия чердачных и подвальных помещений;
- очистки и дезинфекции мусороприёмных камер;
- остекления лестничные клетки;
- ремонта подъездных дверей;
- приведения в порядок контейнерных площадок для сбора отходов;
- уборки видового мусора с улиц, парков и скверов.

Отметим, что месячник чистоты в Улан-Удэ стартовал 21 сентября. Он завершится 19 октября общегородским субботником – на этот день запланировано более 200 экологических акций в трёх районах города.

Улан-Удэ мэрия месячник чистоты

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