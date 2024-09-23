Противопожарный «лесной спецназ» Бурятии вернулся из Тувы

25 специалистов «лесного спецназа» Бурятии вернулись на родину. Более 20 дней сотрудники авиационной охраны лесов сражались с лесными пожарами в Республике Тыва.
- Тыва по природно-климатическим условиям очень схожа с нашей республикой, поэтому работали в привычной для нас обстановке. Множество пожаров возникли из-за высокой грозовой активности, а распространению огня способствовали жаркая и сухая погода. Несмотря на трудности, наша группировка успешно справлялась со сложными возгораниями, - отметил Алексей Максимов, заместитель начальника региональной диспетчерской службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
Специалисты участвовали в тушении 5 лесных пожаров. Сейчас лесопожарная обстановка в регионе стабилизировалась. Об этом сообщает служба авиационной охраны лесов РБ.