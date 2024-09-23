Часть улан-удэнцев готовы ходить на работу больными

Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что 37% жителей столицы Бурятии пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ. Сильный пол игнорирует их чаще женщин (40% против 34% соответственно). Среди горожан до 44 лет трудиться с температурой, насморком и кашлем готов каждый второй. А вот среди тех, кто старше, таковых только 31%.Не хотят болеть дома, как правило, инженеры и руководители всех уровней. А ещё – менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами.Ещё бо́льшие трудоголики – те, кто работает на удалёнке: 8 из 10 улан-удэнцев продолжат трудиться на дистанте, несмотря на признаки недуга, и только 7% возьмут больничный.