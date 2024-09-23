В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы, сообщила пресс-служба управления Росреестра. На работы в 2024 году в республике выделено 21,5 млн рублей, в том числе 7,8 млн поступило из федерального бюджета.
В текущем году работы ведутся на территории всех муниципальных образований, за исключением Тарбагатайского района. Всего планируется уточнить местоположение границ более 35 тысяч объектов недвижимости в 1711 кадастровых кварталах.
Комплексные кадастровые работы – это работы по установлению границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства на определённой территории (кадастровом квартале).
- Комплексные кадастровые работы освобождают население от финансовых затрат на выполнение работ по уточнению границ объектов недвижимости. Работы финансируются из федерального, республиканского и местных бюджетов. Средняя стоимость кадастровых работ за один объект в рамках проведения комплексных работ составила в 2024 году порядка 550 рублей. Также на указанные работы можно задействовать внебюджетные средства, например, садоводческого товарищества, - рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова.
Также исполнители работ должны уведомить правообладателей объектов недвижимости о начале работ в конкретном кадастровом квартале по электронной или обычной почте, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В связи с чем жителям рекомендуют своевременно актуализировать данные о себе и своём недвижимом имуществе в ЕГРН.