В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы, сообщила пресс-служба управления Росреестра. На работы в 2024 году в республике выделено 21,5 млн рублей, в том числе 7,8 млн поступило из федерального бюджета.В текущем году работы ведутся на территории всех муниципальных образований, за исключением Тарбагатайского района. Всего планируется уточнить местоположение границ более 35 тысяч объектов недвижимости в 1711 кадастровых кварталах.Комплексные кадастровые работы – это работы по установлению границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства на определённой территории (кадастровом квартале).- Комплексные кадастровые работы освобождают население от финансовых затрат на выполнение работ по уточнению границ объектов недвижимости. Работы финансируются из федерального, республиканского и местных бюджетов. Средняя стоимость кадастровых работ за один объект в рамках проведения комплексных работ составила в 2024 году порядка 550 рублей. Также на указанные работы можно задействовать внебюджетные средства, например, садоводческого товарищества, - рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова.Также исполнители работ должны уведомить правообладателей объектов недвижимости о начале работ в конкретном кадастровом квартале по электронной или обычной почте, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В связи с чем жителям рекомендуют своевременно актуализировать данные о себе и своём недвижимом имуществе в ЕГРН.