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В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы

В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они проходят на территории всех районов, кроме Тарбагатайского

В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы, сообщила пресс-служба управления Росреестра. На работы в 2024 году в республике выделено 21,5 млн рублей, в том числе 7,8 млн поступило из федерального бюджета.

В текущем году работы ведутся на территории всех муниципальных образований, за исключением Тарбагатайского района. Всего планируется уточнить местоположение границ более 35 тысяч объектов недвижимости в 1711 кадастровых кварталах.

Комплексные кадастровые работы – это работы по установлению границ земельных участков, зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства на определённой территории (кадастровом квартале).

- Комплексные кадастровые работы освобождают население от финансовых затрат на выполнение работ по уточнению границ объектов недвижимости. Работы финансируются из федерального, республиканского и местных бюджетов. Средняя стоимость кадастровых работ за один объект в рамках проведения комплексных работ составила в 2024 году порядка 550 рублей. Также на указанные работы можно задействовать внебюджетные средства, например, садоводческого товарищества, - рассказала заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Саяна Галданова.

Также исполнители работ должны уведомить правообладателей объектов недвижимости о начале работ в конкретном кадастровом квартале по электронной или обычной почте, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В связи с чем жителям рекомендуют своевременно актуализировать данные о себе и своём недвижимом имуществе в ЕГРН.
Росреестр кадастровые работы

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