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В УФСИН по Бурятии почтили память коллеги, погибшего при исполнении долга

В УФСИН по Бурятии почтили память коллеги, погибшего при исполнении долга
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Сергей Балдаев погиб от рук подследственного

Личный состав и ветераны пенитенциарной системы Бурятии почтили память погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Мероприятие состоялось на базе следственного изолятора № 1, где установлена мемориальная доска сотруднику оперативного отдела учреждения Сергею Еремеевичу Балдаеву, погибшему при исполнении служебного долга.

К сотрудникам ведомства обратились заместитель начальника УФСИН России по Бурятии Евгений Слабухин и начальник СИЗО-1 Борис Поликарпов. Они напомнили о значимости этой памятной даты и подчеркнули, что работа сотрудников уголовно-исполнительной системы связана с ежедневным риском и опасностью. В своём выступлении они пожелали коллегам быть бдительными, ответственными и никогда не забывать о тех, кто отдал свои жизни ради общего блага.



Ветеран учреждения Елена Гончарова поделилась своими воспоминаниями о Сергее Еремеевиче и о том трагическом дне, когда он погиб.

После чего участники мероприятия почтили память офицера минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Оперуполномоченный Сергей Балдаев погиб при исполнении служебных обязанностей 14 сентября 1998 года в возрасте 27 лет от рук подследственного, который после совершенного преступления переоделся в одежду сотрудника и пытался покинуть исправительное учреждение.

День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации отмечается 22 сентября.

УФСИН

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