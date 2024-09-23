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В Улан-Удэ отключили один светофор

В Улан-Удэ отключили один светофор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Специалисты переносят светофорную стойку

В понедельник, 23 сентября, отключён светофор на проспекте 50-летия Октября - Бурятэнерго. Специалисты будут переносить светофорную стойку, сообщили МБУ «Горсвет».

Работы запланированы с 8:00 до 17:00.

Телефон круглосуточной диспетчерской МБУ «Горсвет»: 43-26-44.
отключение светофора ремонт дорожное движение

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