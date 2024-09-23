23 сентября

22 сентября

Популярное

Глава Бурятии рассказал о предпоказе фильма про Алдара Цыденжапова

Глава Бурятии рассказал о предпоказе фильма про Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Прокат с 26 сентября

В Улан-Удэ прошёл предпремьерный показ фильма про матроса срочной службы, Героя России Алдара Цыденжапова. О своих впечатлениях рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Режиссёр картины «9 секунд» Олег Штром проводил съёмки на том самом эсминце «Быстрый» (который спас ценою своей жизни Алдар – ред.), - написал Цыденов в своём телеграм-канале. - Кадры о жизни героя снимали в посёлке Агинское Забайкальского края, в том самом доме, где до сих пор живут родные Алдара Цыденжапова».

У матроса было всего девять секунд, чтобы ценой своей жизни спасти от взрыва жизни 348 своих сослуживцев. Главную роль исполнил актёр Бурятского драмтеатра Бато Шойнжонов. Известный российский актёр Дмитрий Певцов сыграл врача госпиталя, который пытался спасти 19-летнего моряка.

 «Кино - это не только источник развлечения, но и возможность познакомиться с историей своей Родины, развить чувство гордости и ответственности у молодого поколения. Хочется, чтобы такие картины про наших героев, про их подвиги снимали чаще», - считает Алексей Цыденов.

Предпоказ прошёл в кинотеатре «Пионер-2».

Фильм создан при поддержке минкультуры России и при содействии министерства обороны страны. В российский прокат он выйдет 26 сентября.

Народный артист России Дмитрий Певцов, артист Бурдрама Бато Шойнжонов и российский продюсер Юрий Обухов 21 сентября, кстати, стали гостями Агинской земли. Об этом сообщил в своём телеграм-канале сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях премьерный показ состоялся во Владивостоке. Побывавший на нём Дмитрий Певцов рассказал в своём телеграм-канале, что музыку к картине написал композитор Алексей Рыбников.

В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота. А в столице Бурятии есть улица, которая носит имя Алдара Цыденжапова.

Возрастное ограничение 12+

Алдар Цыренжапов кино предпоказ Цыденов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы
В Бурятии продолжаются комплексные кадастровые работы
Общество, 23.09.2024
Они проходят на территории всех районов, кроме Тарбагатайского
В Улан-Удэ отключили один светофор
В Улан-Удэ отключили один светофор
Общество, 23.09.2024
Специалисты переносят светофорную стойку
В Бурятии потушили три лесных пожара
В Бурятии потушили три лесных пожара
Общество, 23.09.2024
Новых лесных пожаров нет 
В Бурятии сегодня будет тепло
В Бурятии сегодня будет тепло
Общество, 23.09.2024
Местами возможны грозы
Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ
Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ
Общество, 22.09.2024
Они считают, что территорию, предназначенную для отдыха, давно можно было почистить, благоустроить
На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов
На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов
Общество, 22.09.2024
Часть здания музея находилась в аварийном состоянии, её было решено демонтировать
На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики
На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики
Общество, 22.09.2024
Сотрудники ГИБДД регулируют движение на пешеходном переходе
Педагог из Бурятии признана лучшим в России учителем родного языка
Педагог из Бурятии признана лучшим в России учителем родного языка
Общество, 22.09.2024
Светлану Раданжапову наградил министр просвещения РФ
Космонавт показал ночной Иркутск из космоса
Космонавт показал ночной Иркутск из космоса
Общество, 22.09.2024
Иркутск прочно связан с космонавтикой, отметил Иван Вагнер
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по эстафетному бегу
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по эстафетному бегу
Общество, 22.09.2024
Николай Вербицкий бежал за команду Московской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^