Глава Бурятии рассказал о предпоказе фильма про Алдара Цыденжапова

Прокат с 26 сентября

В Улан-Удэ прошёл предпремьерный показ фильма про матроса срочной службы, Героя России Алдара Цыденжапова. О своих впечатлениях рассказал в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Режиссёр картины «9 секунд» Олег Штром проводил съёмки на том самом эсминце «Быстрый» (который спас ценою своей жизни Алдар – ред.), - написал Цыденов в своём телеграм-канале. - Кадры о жизни героя снимали в посёлке Агинское Забайкальского края, в том самом доме, где до сих пор живут родные Алдара Цыденжапова».

У матроса было всего девять секунд, чтобы ценой своей жизни спасти от взрыва жизни 348 своих сослуживцев. Главную роль исполнил актёр Бурятского драмтеатра Бато Шойнжонов. Известный российский актёр Дмитрий Певцов сыграл врача госпиталя, который пытался спасти 19-летнего моряка.

«Кино - это не только источник развлечения, но и возможность познакомиться с историей своей Родины, развить чувство гордости и ответственности у молодого поколения. Хочется, чтобы такие картины про наших героев, про их подвиги снимали чаще», - считает Алексей Цыденов.

Предпоказ прошёл в кинотеатре «Пионер-2».

Фильм создан при поддержке минкультуры России и при содействии министерства обороны страны. В российский прокат он выйдет 26 сентября.

Народный артист России Дмитрий Певцов, артист Бурдрама Бато Шойнжонов и российский продюсер Юрий Обухов 21 сентября, кстати, стали гостями Агинской земли. Об этом сообщил в своём телеграм-канале сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях премьерный показ состоялся во Владивостоке. Побывавший на нём Дмитрий Певцов рассказал в своём телеграм-канале, что музыку к картине написал композитор Алексей Рыбников.

В 2020 году корабль, названный в честь Героя России, включили в состав Тихоокеанского флота. А в столице Бурятии есть улица, которая носит имя Алдара Цыденжапова.



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