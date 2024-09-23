В Бурятии потушили три лесных пожара

За прошедшие сутки потушили три лесных пожара: в Баунтовском эвенкийском и Северо-Байкальском районах на общей площади 95,6 га. Новых возгораний не зарегистрировано.- На утро 23 сентября, в республике нет действующих очагов, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.С огненной стихией боролись восемь сотрудников авиалесоохраны, было задействовано две единицы лесопожарной техники.В Бурятии действует особый противопожарный режим, за несоблюдение правил пожарной и санитарной безопасности грозит административная ответственность. Находиться в лесу можно только в специально отведённых местах.