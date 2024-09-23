В Бурятии сегодня будет тепло

Местами возможны грозы
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможны грозы. Утром при прояснении местами туманы.
Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +15…+20, местами +10…+15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Днём от + 16 до +18.
Они проходят на территории всех районов, кроме Тарбагатайского
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