Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ

В региональное отделение Народного фронта обратились жители столицы Бурятии.- Негодование вызвал давний склад автохлама, который в течение порядка 10 лет «украшает» парк культуры им. С.Н. Орешкова. Ржавая, разбитая автотехника, явно не музейные экспонаты, а при наличии в них технических жидкостей — это ещё и вред экологии. Территорию, предназначенную для отдыха, давно можно было почистить, благоустроить или как вариант – озеленить, - заявляют общественники.При катастрофически малом количестве парковых зелёных зон в городе это был бы самый лучший вариант для жителей, полагают они.- Мало этого, другая часть парка, площадью около 10 тысяч кв. метров, выделенная под цирк «Шапито», по назначению не используется. Такое «разбазаривание» полезной площади непонятно жителям, - продолжили в региональном отделении Народного фронта.Активисты направили запрос в администрацию. «Считаем необходимым вернуть жителям общественные территории, благоустроив и озеленив парковые зоны и сделав Улан-Удэ всё-таки «городом для людей», - заключили они.