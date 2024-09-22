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Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ

Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они считают, что территорию, предназначенную для отдыха, давно можно было почистить, благоустроить

В региональное отделение Народного фронта обратились жители столицы Бурятии.

- Негодование вызвал давний склад автохлама, который в течение порядка 10 лет «украшает» парк культуры им. С.Н. Орешкова. Ржавая, разбитая автотехника, явно не музейные экспонаты, а при наличии в них технических жидкостей — это ещё и вред экологии. Территорию, предназначенную для отдыха, давно можно было почистить, благоустроить или как вариант – озеленить, - заявляют общественники.

При катастрофически малом количестве парковых зелёных зон в городе это был бы самый лучший вариант для жителей, полагают они.

- Мало этого, другая часть парка, площадью около 10 тысяч кв. метров, выделенная под цирк «Шапито», по назначению не используется. Такое «разбазаривание» полезной площади непонятно жителям, - продолжили в региональном отделении Народного фронта.

Активисты направили запрос в администрацию. «Считаем необходимым вернуть жителям общественные территории, благоустроив и озеленив парковые зоны и сделав Улан-Удэ всё-таки «городом для людей», - заключили они.
ОНФ парки отдыха

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