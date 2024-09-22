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В четырёх поселений в Бурятии отсутствуют контейнерные площадки

В четырёх поселений в Бурятии отсутствуют контейнерные площадки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура обратилась в суд

Природоохранная прокуратура установила, что территории трёх сельских поселений и одного городского поселения Заиграевского района не оснащены контейнерными площадками для накопления твёрдых коммунальных отходов.

- Отсутствие инфраструктуры приводит к возникновению несанкционированных стихийных свалок, особенно в летний период, что негативно сказывается как на экологической обстановке, так и на туристической привлекательности региона, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации Илькинского, Новоильинского, Талецкого сельских поселений и городского поселения «Посёлок Онохой» создать и обустроить контейнерные площадки.

Решением Заиграевского районного суда требования прокурора удовлетворены. Судебные акты вступили в законную силу, их фактическое исполнение находится под контролем прокуратуры.
мусор природоохранная прокуратура

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