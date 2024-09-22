В четырёх поселений в Бурятии отсутствуют контейнерные площадки

Природоохранная прокуратура установила, что территории трёх сельских поселений и одного городского поселения Заиграевского района не оснащены контейнерными площадками для накопления твёрдых коммунальных отходов.- Отсутствие инфраструктуры приводит к возникновению несанкционированных стихийных свалок, особенно в летний период, что негативно сказывается как на экологической обстановке, так и на туристической привлекательности региона, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании администрации Илькинского, Новоильинского, Талецкого сельских поселений и городского поселения «Посёлок Онохой» создать и обустроить контейнерные площадки.Решением Заиграевского районного суда требования прокурора удовлетворены. Судебные акты вступили в законную силу, их фактическое исполнение находится под контролем прокуратуры.