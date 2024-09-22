На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов

В Курумканском районе ремонтируют музей истории и развития традиционных народных промыслов.В 1930-х годах прошлого века было построено здание, к которому потом были возведены четыре пристроя. Раньше в здании располагалась Курумканская детская школа искусств, с 2017 года здание передано музею, сообщили в министерстве культуры Бурятии.Первый этап капитального ремонта прошёл в 2019 году по программе «Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства».В этом году по нацпроекту «Культура» на сумму более 6 млн рублей проходит второй этап капремонта.- Часть здания музея находилась в аварийном состоянии, её было решено демонтировать своими силами, пока оно окончательно не разрушилось. В рамках капремонта восстанавливается эта часть здания, закладывается новый фундамент, воздвигается каркасный пристрой, крыша, ведутся работы по утеплению, обшивке. Также будут произведены работы по внутренней отделке, обустройству санузла, установке электрики, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, - рассказывает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В музее хранятся предметы быта, этнографии, археологии, живописи, декоративно-прикладного искусства, документы по истории района и его жителей. В прошлом году музей оснастили современным интерактивным цифровым мультимедийным оборудованием. Всего в фондах музея хранится 805 предметов основного фонда.- В рамках национального проекта «Культура» в здании музея проходит второй этап капитального ремонта, в результате которого появится санузел, ещё одно помещение для хранения экспонатов и выставочный зал. Мы благодарны за возможность в рамках такого крупного проекта улучшать для посетителей наше помещение, делать его удобным и красивым, - говорит директор музея Ирина Цыдыпова.После ремонта часть отремонтированного помещения будет занимать фондохранилище, санузел. Остальная часть - это выставочный зал для размещения временных выставок, проведения мероприятий, конференций, мастер-классов и встреч с интересными людьми.Курумканский район славится деятелями культуры, поэтами и писателями. Двенадцать уроженцев района удостоены звания Героев Социалистического Труда. Также район славится своими лечебными оздоровительными источниками (аршанами): Алла, Кучигер, Умхей, Барагхан, Буксыкен, Гарга.- Ремонт, конечно же, это всегда хорошо. Главное, чтобы его сделали качественно и с пользой. А музею желаю побольше новых мероприятий, новых интересных выставок и успехов! – делится местный житель Баир Гомбоев.Работы планируется завершить в середине ноября этого года.