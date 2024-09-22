22 сентября

21 сентября

20 сентября

Популярное

На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов

На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
Часть здания музея находилась в аварийном состоянии, её было решено демонтировать

В Курумканском районе ремонтируют музей истории и развития традиционных народных промыслов.

В 1930-х годах прошлого века было построено здание, к которому потом были возведены четыре пристроя. Раньше в здании располагалась Курумканская детская школа искусств, с 2017 года здание передано музею, сообщили в министерстве культуры Бурятии.

Первый этап капитального ремонта прошёл в 2019 году по программе «Развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства».

В этом году по нацпроекту «Культура» на сумму более 6 млн рублей проходит второй этап капремонта.

- Часть здания музея находилась в аварийном состоянии, её было решено демонтировать своими силами, пока оно окончательно не разрушилось. В рамках капремонта восстанавливается эта часть здания, закладывается новый фундамент, воздвигается каркасный пристрой, крыша, ведутся работы по утеплению, обшивке. Также будут произведены работы по внутренней отделке, обустройству санузла, установке электрики, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, - рассказывает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В музее хранятся предметы быта, этнографии, археологии, живописи, декоративно-прикладного искусства, документы по истории района и его жителей. В прошлом году музей оснастили современным интерактивным цифровым мультимедийным оборудованием. Всего в фондах музея хранится 805 предметов основного фонда.

- В рамках национального проекта «Культура» в здании музея проходит второй этап капитального ремонта, в результате которого появится санузел, ещё одно помещение для хранения экспонатов и выставочный зал. Мы благодарны за возможность в рамках такого крупного проекта улучшать для посетителей наше помещение, делать его удобным и красивым, - говорит директор музея Ирина Цыдыпова.

После ремонта часть отремонтированного помещения будет занимать фондохранилище, санузел. Остальная часть - это выставочный зал для размещения временных выставок, проведения мероприятий, конференций, мастер-классов и встреч с интересными людьми.

Курумканский район славится деятелями культуры, поэтами и писателями. Двенадцать уроженцев района удостоены звания Героев Социалистического Труда. Также район славится своими лечебными оздоровительными источниками (аршанами): Алла, Кучигер, Умхей, Барагхан, Буксыкен, Гарга.

- Ремонт, конечно же, это всегда хорошо. Главное, чтобы его сделали качественно и с пользой. А музею желаю побольше новых мероприятий, новых интересных выставок и успехов! – делится местный житель Баир Гомбоев.

Работы планируется завершить в середине ноября этого года.

музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ
Общественники обратили внимание на разбитую автотехнику в парке Улан-Удэ
Общество, 22.09.2024
Они считают, что территорию, предназначенную для отдыха, давно можно было почистить, благоустроить
На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов
На севере Бурятии ремонтируют музей традиционных народных промыслов
Общество, 22.09.2024
Часть здания музея находилась в аварийном состоянии, её было решено демонтировать
На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики
На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики
Общество, 22.09.2024
Сотрудники ГИБДД регулируют движение на пешеходном переходе
Педагог из Бурятии признана лучшим в России учителем родного языка
Педагог из Бурятии признана лучшим в России учителем родного языка
Общество, 22.09.2024
Светлану Раданжапову наградил министр просвещения РФ
Космонавт показал ночной Иркутск из космоса
Космонавт показал ночной Иркутск из космоса
Общество, 22.09.2024
Иркутск прочно связан с космонавтикой, отметил Иван Вагнер
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по эстафетному бегу
Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по эстафетному бегу
Общество, 22.09.2024
Николай Вербицкий бежал за команду Московской области
Часть Улан-Удэ оставалась без света почти три часа
Часть Улан-Удэ оставалась без света почти три часа
Общество, 22.09.2024
Под отключение попал Забайкальский
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
В Улан-Удэ днём до +19 градусов
Общество, 22.09.2024
По республике переменная облачность
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 2 тысяч человек
«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 2 тысяч человек
Общество, 21.09.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
В Бурятии пожарные помогли бабушке
В Бурятии пожарные помогли бабушке
Общество, 21.09.2024
Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома
Жители Бурятии за неделю перевели аферистам 11 млн рублей
Жители Бурятии за неделю перевели аферистам 11 млн рублей
Общество, 21.09.2024
Жертвами мошенников стали 42 человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^