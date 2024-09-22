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На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики

На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики
Общество,  Фото:комитет по транспорту
Сотрудники ГИБДД регулируют движение на пешеходном переходе

На временной остановке «Советская» в центре Улан-Удэ регулируют движение автомобильного транспорта на пешеходном переходе сотрудники ГИБДД.

- На период работ по благоустройству остановочных пунктов и установки светофорного объекта по улице Коммунистическая сотрудники ГИБДД следят за безопасностью пешеходов, а также посадкой и высадкой пассажиров, - сообщили в комитете по транспорту.



Совмещенная временная автобусная и трамвайная остановка в сторону Элеватора теперь находится напротив ювелирного магазина по улице Коммунистическая. Временные остановки заметны: они с деревянным настилом и яркой жёлтой «зеброй». Остановки в сторону Центрального рынка разделены: трамвайная - возле временного пешеходного перехода, автобусная – возле ТЦ «Сибирь». Здесь также нанесены дорожные разметки и установлены знаки.

Горожан призывают не выходить на проезжую часть и ожидать прибытия трамвая только на остановке.

В прошлом году этот участок дороги был признан аварийным, поэтому было принято решение его обезопасить. В 2023 году здесь было совершено два наезда на пешеходов, а также одно падение пассажира в общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», ориентировочные сроки завершения работ – до конца октября.

ГИБДД остановка общественного транспорта

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