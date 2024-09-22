На временной остановке «Советская» в Улан-Удэ работают регулировщики

На временной остановке «Советская» в центре Улан-Удэ регулируют движение автомобильного транспорта на пешеходном переходе сотрудники ГИБДД.
- На период работ по благоустройству остановочных пунктов и установки светофорного объекта по улице Коммунистическая сотрудники ГИБДД следят за безопасностью пешеходов, а также посадкой и высадкой пассажиров, - сообщили в комитете по транспорту.
Совмещенная временная автобусная и трамвайная остановка в сторону Элеватора теперь находится напротив ювелирного магазина по улице Коммунистическая. Временные остановки заметны: они с деревянным настилом и яркой жёлтой «зеброй». Остановки в сторону Центрального рынка разделены: трамвайная - возле временного пешеходного перехода, автобусная – возле ТЦ «Сибирь». Здесь также нанесены дорожные разметки и установлены знаки.
Горожан призывают не выходить на проезжую часть и ожидать прибытия трамвая только на остановке.
В прошлом году этот участок дороги был признан аварийным, поэтому было принято решение его обезопасить. В 2023 году здесь было совершено два наезда на пешеходов, а также одно падение пассажира в общественном транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», ориентировочные сроки завершения работ – до конца октября.