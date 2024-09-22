Глава республики поздравил футболистов «Бурятии» с победой в Кубке Сибири

«Впервые в своей истории»

Глава Бурятии Алексей Цыденов в соцсетях поздравил игроков и тренера футбольного клуба «Бурятия» с победой в Кубке Сибири 2024 года.

«Ура! Сборная Бурятии по футболу - обладатель Кубка Сибири-2024, - написал он в своём телеграм-канале! - В финале наша команда со счётом 1:0 обыграла ФСК «Распадская» из Междуреченска. Гол на счету Андрея Белобородова».

«Байкал-Daily» писал об этом матче.

«ФК «Бурятия» выиграл Кубок Сибири впервые в своей истории», - подчеркнул Цыденов.

Он поздравил футбольный клуб с завоеванием трофея.

«Многие ребята из команды сегодня являются тренерами детских футбольных команд, - отметил глава Бурятии. - Показывают мастер-класс своим подопечным прямо на поле. Так держать! Желаю больше побед, быть достойными примером для наших детей».