Педагог из Бурятии признана лучшим в России учителем родного языка

21 сентября в Казани прошла церемония закрытия всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2024». Первое место заняла учитель начальных классов и бурятского языка Республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1 (Улан-Удэ) Светлана Раданжапова.Награду ей вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.- Хочу поздравить всех с выходом в финал всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы». Мы проводим конкурс третий год подряд и видим, что растет число регионов, представленных на нём. В этом году здесь собрались участники из 79 регионов. Наша страна славится национальным многообразием. И конечно, его нужно поддерживать и развивать, чтобы ребята знали свою культуру и историю. Вы, учителя и воспитатели, – хранители национальных традиций. И хочу вас поблагодарить за то, что вы для себя выбрали этот путь, – сказал Кравцов.Он считает, что поскольку в конкурсе принимают участие и детсадовские воспитатели, его нужно переименовать его в «Лучший учитель и воспитатель родного языка и родной литературы».Конкурсные испытания педагогов проходили в Казани с 17 сентября. Конкурсанты продемонстрировали жюри свои практики организации обучения и воспитания, провели урок родного языка для выбранной группы школьников.Всего в конкурсе приняли участие 112 педагогов – носителей 37 языков народов России. Это в том числе русский, татарский, чеченский, башкирский, бурятский. Также представлены и малые языки: вепсский, долганский, корякский, нанайский, ненецкий, нивхский, удэгейский, хантыйский, шорский и эвенкийский.Светлану Раданжапову поздравил в своих соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов. Он также отметил, что ещё один педагог из Улан-Удэ – сотрудница детского сада «Алые паруса» Людмила Бальжурова вошла в число 15 лучших в своей номинации.- Благодаря победе наших учителей в следующем году этот всероссийский конкурс пройдёт в Улан-Удэ! – сообщил Алексей Цыденов.