Космонавт показал ночной Иркутск из космоса

Российский космонавт-испытатель Иван Вагнер поделился в своём Telegram-канале снимком ночного Иркутска, сделанным с МКС. «Привет, Иркутск! Пока вы спали, вас снимали», - подписал он фото.
- Иркутск прочно связан с космонавтикой. Здесь, как нигде в России, развита астрономия, работают уникальные обсерватории и реализуются интересные космические проекты. Не удивительно, что город и область подарили миру уже пятерых космонавтов. Четверо уже побывали на орбите: это Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев и Анатолий Иванишин, командир моего первого полёта. А Сергей Микаев готовится к полёту в ближайшие экспедиции, - написал Иван Вагнер.
В комментариях иркутяне благодарят космонавта. А жители Оренбурга, Москвы и Тольятти просят поделиться такими же снимками их городов.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2023 года космонавт Олег Артемьев опубликовал видео Байкала, снятого из космоса.