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ФК «Бурятия» выиграл Кубок Сибири 2024 года

ФК «Бурятия» выиграл Кубок Сибири 2024 года
Общество,  Фото:скриншот с видео

Со второй попытки

21 сентября в Красноярске прошёл финальный матч Кубка Сибири по футболу среди любительских команд. Игра прошла на стадионе «Перья-3» Сибирского федерального университета. Встречались физкультурно-спортивный клуб «Распадская» (Междуреченск) и футбольный клуб «Бурятия» (Улан-Удэ).

Улан-удэнцам удалось привезти на финал только 14 игроков.

Начало игры прошло на встречных курсах. На 20 минуте выход один на один был у игрока «Бурятии» Алексея Рябованова. На 25 минуте красиво через себя пробил по воротам «Распадской» капитан улан-удэнцев Павел Синаторов. К концу тайма игра стала весьма вязкой, но атак больше было у улан-удэнцев.

Второй тайм начался точно так же. Угловых было больше у «Бурятии». И на 64 минуте после такого стандарта красивый гол в ворота «Распадской» провёл Андрей Белобородов. Междуреченцы пытались сравнять счёт. Особенно в добавленные шесть минут матча. Но финал закончился в пользу «Бурятии»!

Всю игру улан-удэнцев активно поддерживали с трибуны болельщики из Бурятии.

Отметим, что «Бурятия» участвовала в финале Кубка Сибири уже второй год подряд. Но осенью 2023 года уступила на том же стадионе «Темпу» из Барнаула. В добавленное время счёт той игры стал 1:0. И вот, со второй попытки клуб из Улан-Удэ стал обладателем трофея. В этом году он проводился среди 16 команд. «Байкал-Daily» писал, как «Бурятия» дошла до финала.

Комментарии подписчиков группы «Бурятии» во «Вконтакте» однозначны:

«Если после этого правительство РБ не будет поддерживать команду и как-либо участвовать в развитии клуба, это будет очень странно. Парни на все 100% заслуживают профессиональных контрактов и зарплат».

«Мы в вас верили. Ребята, вы лучшие!».

«Два убойных момента и гол».

«Красавчики капитальные! Поздравляю!».

«Гордимся!».

«Браво, парни! Браво, тренер! Браво, весь персонал ФК «Бурятия»! Браво, болельщики!».

«Мы все очень долго этого ждали. Бурятия гордится вами».

«Заслужил, Сергей Сергеевич (Бельков – ред.), победу и кубок! Как игрок эту награду, кажется, получал один раз. Как тренер, надеюсь, это только начало успеха долгого и постоянного».

Посмотреть запись трансляции победной игры можно на Rutube.

Путь к финалу

В 2023 году кубок Сибири разыгрывали всего пять команд, а в 2024 - целых 16! Как сообщал «Байкал-Daily», ФК «Бурятия» в одной восьмой финала кубка «прошёл» одноимённый клуб из Читы. Первая встреча 12 июня в Улан-Удэ завершилась вничью 2:2. А 15 июня в Чите бурятские футболисты обыграли читинцев с крупным счётом 3:0.

17 июля на Центральном стадионе Республики Бурятия иркутский «Байкал» в первом четвертьфинала матче проиграл «Бурятии» 0:2. Во втором матче в Иркутске футболисты из Бурятии 21 июля обыграли «Байкал» 4:2. Общий счёт двух игр 6:2.

В полуфинале улан-удэнцы обыграли дома «Енисей-М» из Красноярска 2:1, а в ответном сыграли вничью 1:1.

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ФК "Бурятия" футбол кубок Сибири победа

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