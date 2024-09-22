Спортсмен из Бурятии стал чемпионом России по эстафетному бегу

В подмосковном Жуковском проходит легкоатлетический чемпионат России по эстафетам. В первый день соревнований спортсмен из Бурятии, мастер спорта международного класса Николай Вербицкий завоевал золотую медаль в составе сборной Московской области.Квартет из Московской области (Егор Шабанов, Константин Толоконников, Алексей Бутранов, Николай Вербицкий) стал лучшим в эстафете 4х800 метров. Они показали результат 7:34.70.Серебро завоевала первая сборная Санкт-Петербурга (Михаил Бекяшев, Артём Кулевцов, Семён Упоров, Антон Деткин) – 7:38.70. Бронзовые награды увезла третья сборная Санкт-Петербурга (Никита Хоничев, Данил Улановский, Григорий Корепин, Егор Лимонов) – 7:38.73.Николай Вербицкий выступает в параллельном зачёте, представляя и Московскую область, и Бурятию.