Часть Улан-Удэ оставалась без света почти три часа

В субботу, 21 сентября, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Причиной стала неисправность кабельной линии.В 13:58 без света остались жители микрорайона Забайкальский: улицы Шукшина, Петербуржская, Линейная, Ледовая, ДНТ «Оптимист», частично: ул. Совхозная, 30 лет Победы. В том числе электричество пропало в школе №55, детсаду №47 «Ёлочка» и на котельной.Как сообщается в оперативной сводке по городу, электроэнергия всем потребителям была восстановлена по нормальной схеме в 16:40. Время отключения составило 2 часа 42 минуты.