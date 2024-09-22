В Улан-Удэ днём до +19 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 сентября по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, возможны грозы. Утром при прояснении местами туманы. Ветер восточный, днём с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2, +7, местами -3, -8, днём +17, +22, местами +11, +16.



В Улан-Удэ без существенных осадков, ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +17, +19.

