«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 2 тысяч человек

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Более 2200 жителей Бурятии приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации».
Любители спорта от мала до велика пришли, чтобы побороться за первенство в различных дистанциях и возрастных категориях.
- «Кросс нации» — это символ общенационального стремления к здоровому образу жизни. Каждую осень он привлекает тысячи участников всех возрастов. Опытные атлеты и новички, все стремятся испытать свои силы и доказать, что забота о здоровье — это ежедневный выбор, - сообщают в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.
Здесь отметили, что забег объединяет людей разных возрастов и профессий, подчёркивая важность коллективного духа и взаимной поддержки. Каждый участник, вне зависимости от своих физических возможностей, вносит свой вклад в общее дело, демонстрируя, что здоровье нации начинается с личного примера и активного участия каждого.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
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