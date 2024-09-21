«Кросс нации» в Улан-Удэ пробежали более 2 тысяч человек

Более 2200 жителей Бурятии приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации».Любители спорта от мала до велика пришли, чтобы побороться за первенство в различных дистанциях и возрастных категориях.- «Кросс нации» — это символ общенационального стремления к здоровому образу жизни. Каждую осень он привлекает тысячи участников всех возрастов. Опытные атлеты и новички, все стремятся испытать свои силы и доказать, что забота о здоровье — это ежедневный выбор, - сообщают в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.Здесь отметили, что забег объединяет людей разных возрастов и профессий, подчёркивая важность коллективного духа и взаимной поддержки. Каждый участник, вне зависимости от своих физических возможностей, вносит свой вклад в общее дело, демонстрируя, что здоровье нации начинается с личного примера и активного участия каждого.