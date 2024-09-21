«Яркое событие»: В Улан-Удэ проходит международный турнир на призы Бориса Будаева

В Улан-Удэ проходит 32-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. Сегодня, 21 сентября, прошло торжественное открытие соревнований.В турнире участвуют более 200 борцов из Бурятии, Якутии, Тувы, Иркутской области, Кемеровской области, Забайкальского края, Красноярского края, Московской области, Новосибирской области. Из-за границы прибыли спортсмены из Монголии, Кыргызстана и Казахстана.- В целом праздник борьбы получается грандиозный, все отмечают, что это единственный такой турнир на Дальнем Востоке. Турнир давал и даёт путёвку в большой спорт борцам, показывающим высокий результат на соревнованиях всех уровней. Оргкомитет благодарит за постоянную поддержку генерального партнёра турнира на призы Бориса Будаева — группу компаний «Титан» и Вадима Бредний, - поблагодарил Жамсо Лхамажапов.Сборную Бурятии представляют около 70 спортсменов, включая таких лидеров, как Тамир Ешинимаев, Илья Жибалов, Пурбо Эрдынеев, Зоригто Бороев и Чингиз Балжимаев.- Сегодня проходит второй день турнира по вольной борьбе. До этого вы слышали, что олимпийские чемпионы братья Сайтиевы отсюда взяли старт, Заур Батаев, наши молодые борцы – Богомоев, Жамсуев, Жербаев боролись на этом ковре. 35 лет назад, 4 сентября 1989 года, я стал чемпионом мира. Огромное спасибо моим тренерам Валерию Николаевич Иванову, Виктору Семёновичу Очирову, Фёдору Николаевичу Махутову, Геннадию Николаевичу Махутову, всем основателям борьбы Бурятии, всем моим друзьям, партнёрам, которые дали мне возможность стать чемпионом Советского Союза, России, Европы, Азии, мира. Сегодня традиционно проводится этот турнир на высоком уровне. Спасибо правительству Бурятии, Федерации борьбы, мэрии Улан-Удэ, - поблагодарил Борис Будаев.Турнир стал уже на сегодня традиционным. И воспринимается жителями Бурятии как большой спортивный праздник.- Сегодня мы проводим в очередной раз уже ставший легендарным турнир по вольной борьбе на призы чемпиона мира Бориса Будаева. Всё проходит очень здорово, рекордное количество участников – 200 человек не только с регионов России, но и зарубежья. Самое главное – юниоры показывают очень высокий уровень. Зрители, тренеры, профессионалы высоко отзываются о них. Есть хорошая перспектива, что из этого турнира выйдут дальнейшие чемпионы России, Европы, мира. И, конечно, мы ждём своего бурятского олимпийского чемпиона, мы об этом мечтаем, всё для этого делаем и будем дальше продолжать, - подчеркнул вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии, депутат Народного Хурала Вадим Бредний.В перерывах между схватками проходит розыгрыш призов среди зрителей от генерального спонсора соревнований – Группы компаний «Титан». Счастливчик получит главный приз – IPhone 15 Pro c автографом Бориса Будаева. Также разыгрываются смарт-часы, наушники Samsung и подарочные продуктовые корзины. Всем зрителям на входе выдают лотерейные билеты.Для зрителей были организованы концертная программа, раздача бесплатного мороженого, сладостей и автограф-сессия с Борисом Будаевым.Призовой фонд в этом году составил 1 млн 440 тысяч рублей. Так, за 1 место предусмотрено 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч. Тренеру чемпиона также положена премия в размере 20 тысяч рублей.