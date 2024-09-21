В Бурятии пожарные помогли бабушке

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Бурятии





В Гусиноозёрске маломобильную женщину нужно было занести с автомобиля в квартиру. Об этом сообщил диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Селенгинского района.На помощь пришли пожарные из пожарно-спасательной части № 40. Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома, рассказали в ГУ МЧС России по Бурятии.