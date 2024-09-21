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В Бурятии пожарные помогли бабушке

В Бурятии пожарные помогли бабушке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома

В Гусиноозёрске маломобильную женщину нужно было занести с автомобиля в квартиру. Об этом сообщил диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Селенгинского района.

На помощь пришли пожарные из пожарно-спасательной части № 40. Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома, рассказали в ГУ МЧС России по Бурятии.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Бурятии

МЧС помощь

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