В Бурятии пожарные помогли бабушке

Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома
В Гусиноозёрске маломобильную женщину нужно было занести с автомобиля в квартиру. Об этом сообщил диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы Селенгинского района.
На помощь пришли пожарные из пожарно-спасательной части № 40. Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома, рассказали в ГУ МЧС России по Бурятии.
Фото предоставлено ГУ МЧС России по Бурятии
Борцы соревнуются в 10 весовых категориях
Специалисты на носилках транспортировали женщину на 5 этаж многоквартирного дома
Жертвами мошенников стали 42 человека
Гунга Чимитов на протяжении более 50 лет творческой деятельности опубликовал многочисленные сборники лирических стихов, басен, очерков
Соревнования состоятся в начале октября
Максимальная температура воздуха составит +19 градусов
Участие примут более 100 бойцов
Заявки принимаются по 23 сентября
Заброшенные пахотные земли за 25 лет увеличили запас энергии в почвенном углероде почти вдвое
Спортивное мероприятие проведут в эту субботу
Участники соревновались в знании языков и культуры эвенков, эвенов и орочонов
Некоторым из косолапых не понравилось, что их снимают
Новый статус приобрёл дом творчества Советского района
У Ларисы Алексеевны Шевцовой 11 внуков и 5 правнуков
По результатам судебного разбирательства жильё принудительно привели в надлежащее санитарное состояние