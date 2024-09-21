Жители Бурятии за неделю перевели аферистам 11 млн рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 20 сентября стали 2 040 жителей республики (+ 42 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 483,7 млн рублей (+ 11 млн рублей за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Мошенники продолжают обманывать жителей в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями операторов сотовой связи, компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая людей, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.Так, жительнице Бичурского района на мобильный телефон поступил звонок от неустановленного лица. Мошенник представился оператором абонентской сети и сообщил, что у женщины заканчивается срок пользования сим-карты, поэтому она в скором времени будет заблокирована. Звонивший отметил, что для продления срока договора необходимо продиктовать код, который придёт в виде смс-сообщения, что она и сделала.После этого потерпевшей поступал звонок от «сотрудника банка», в котором у неё имелись счета, и пояснил, что её аккаунт на портале госуслуг был взломан мошенниками, которые впоследствии оформили на неё кредит и перевели средства на территорию иностранного государства. Также он сообщил, что для блокировки действий злоумышленников и сохранности денежных средств сбережения нужно обналичить и перевести на специальный банковский счёт. Требования этого лица пострадавшая выполнила, сняла со своей кредитной карты и затем перевела на указанный счёт денежные средства в 170 тысяч рублей.