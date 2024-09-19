19 сентября

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В райцентре Бурятии проведут День спорта и здоровья

В райцентре Бурятии проведут День спорта и здоровья
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в Сосново-Озёрском

20 сентября состоится Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе Бурятии.

Завтра на центральной площади села Сосново-Озёрское пройдут:
- Церемония передачи копии знамени Победы Баунтовскому району;
- Торжественное шествие, зарядка с чемпионом, флешмобы и концертная программа;
- Легкоатлетический кросс «Кросс Наций», агитационный массовый кросс среди организаций;
- Награждение победителей и призёров спортивных соревнований.

Также для всей семьи запланированы интерактивные площадки, викторины и показ мультфильмов. Будет организована «Аллея здоровья», где медицинские учреждения проведут бесплатное медицинское обследование и дадут врачебные консультации. Кроме этого, пройдёт сдача норм ГТО.

Мероприятия начнутся в 10:00, сообщает администрация Еравнинского района.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт Здоровый образ жизни здравоохранение

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