В райцентре Бурятии проведут День спорта и здоровья

20 сентября состоится Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе Бурятии.Завтра на центральной площади села Сосново-Озёрское пройдут:- Церемония передачи копии знамени Победы Баунтовскому району;- Торжественное шествие, зарядка с чемпионом, флешмобы и концертная программа;- Легкоатлетический кросс «Кросс Наций», агитационный массовый кросс среди организаций;- Награждение победителей и призёров спортивных соревнований.Также для всей семьи запланированы интерактивные площадки, викторины и показ мультфильмов. Будет организована «Аллея здоровья», где медицинские учреждения проведут бесплатное медицинское обследование и дадут врачебные консультации. Кроме этого, пройдёт сдача норм ГТО.Мероприятия начнутся в 10:00, сообщает администрация Еравнинского района.