В Иркутской области продлили действие программы маткапитала

В Иркутской области программу регионального материнского капитала продлили до конца 2030 года. Соответствующий законопроект рассмотрели на 15-й сессии законодательного собрания региона. Депутаты поддержали предложенную инициативу в первом и окончательном чтении.- Закон о региональном материнском капитале действует у нас до конца 2026 года. Предложил продлить эту меру поддержки до 31 декабря 2030 года, — отметил губернатор области Игорь Кобзев.Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, с 1 января 2024 года областной материнский (семейный) капитал в Иркутской области можно получить на второго рождённого или усыновлённого ребёнка. Раньше эту меру поддержки могли получить только те семьи, где трое и более детей. А если в семье в 2024 году появится двойня (второй и третий ребёнок), то маткапитал будет предоставлен на каждого из них.В этом году также расширен перечень направлений использования средств маткапитала. Их теперь 10, это больше чем направлений использования средств маткапитала, учреждённого на федеральном уровне.