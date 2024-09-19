В Иркутской области продлили действие программы маткапитала

В Иркутской области программу регионального материнского капитала продлили до конца 2030 года. Соответствующий законопроект рассмотрели на 15-й сессии законодательного собрания региона. Депутаты поддержали предложенную инициативу в первом и окончательном чтении.
- Закон о региональном материнском капитале действует у нас до конца 2026 года. Предложил продлить эту меру поддержки до 31 декабря 2030 года, — отметил губернатор области Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, с 1 января 2024 года областной материнский (семейный) капитал в Иркутской области можно получить на второго рождённого или усыновлённого ребёнка. Раньше эту меру поддержки могли получить только те семьи, где трое и более детей. А если в семье в 2024 году появится двойня (второй и третий ребёнок), то маткапитал будет предоставлен на каждого из них.
В этом году также расширен перечень направлений использования средств маткапитала. Их теперь 10, это больше чем направлений использования средств маткапитала, учреждённого на федеральном уровне.