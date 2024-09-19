В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд

Ограничения будут действовать с 20 по 21 сентября
В Кабанском районе Бурятии ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд 5522 км пк1 — н.п. Большая Речка. Причиной станут грядущие ремонтные работы.
Полностью движение закроют на ночь с 20:00 20 сентября до 10:00 21 сентября. Проезд будет осуществляться через село Кабанск. Об этом сообщает пресс-служба района со ссылкой на РЖД.
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