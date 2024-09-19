В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся

В Даурском заповеднике Забайкалья рассказали историю гуся-сухоноса по кличке Гоша. Осенью его ослабленным подобрал кто-то из сельских жителей. До весны гусёнок прожил в курятнике. Вообще, без разрешения изымать краснокнижные виды из природы строго запрещено, но, вероятно, люди руководствовались самыми благими мотивами. Без помощи человека молодую птицу ждала неминуемая гибель.Весной люди выпустили Гошу на волю, но тут злую шутку сыграла присущая сухоносам привязчивость. Вместо того, чтобы направиться к соплеменникам, гусь стал неотвязчиво преследовать людей. Его временным пристанищем стал кордон Даурского заповедника, возле которого Гоша и поселился.- На кордоне живут люди и степные зайцы-толаи, хищников нет, жизнь спокойная. Люди, правда, пытались отогнать Гошу, чтобы он отправился искать родственников, но тот, сделав круг почёта вокруг кордона, упорно возвращался на полюбившееся место. Однако приближается осень, когда гусям будет положено улететь на юг, в Китай. Остаётся уповать на то, что с холодами у Гоши проснётся инстинкт путешествий и он пристроится к одной из перелётных стай. А иначе людям вновь придётся его спасать, - отметил зоолог Олег Корсун.