В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь

В Бурятии проходит конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Приём заявок завершится 9 октября.Кандидатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они могут принять участие в конкурсе в одной из пяти номинаций:- Социально-значимая и общественная деятельность;- Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;- Профессиональное мастерство;- Художественное творчество;- Любительский спорт.Конкурсные материалы подаются в министерство спорта и молодёжной политики РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 516.По итогам конкурса будут отобраны 25 победителей, которые удостоятся государственных премий в размере 30 000 рублей.Подробности конкурса и правила участия модно найти на официальном портале министерства спорта РБ.