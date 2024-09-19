В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь

В Бурятии проходит конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Приём заявок завершится 9 октября.
Кандидатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они могут принять участие в конкурсе в одной из пяти номинаций:
- Социально-значимая и общественная деятельность;
- Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- Профессиональное мастерство;
- Художественное творчество;
- Любительский спорт.
Конкурсные материалы подаются в министерство спорта и молодёжной политики РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 516.
По итогам конкурса будут отобраны 25 победителей, которые удостоятся государственных премий в размере 30 000 рублей.
Подробности конкурса и правила участия модно найти на официальном портале министерства спорта РБ.
Возрастное ограничение: 12+.