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В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь

В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
25 победителей конкурса получат государственные премии

В Бурятии проходит конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи. Приём заявок завершится 9 октября.

Кандидатами могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Они могут принять участие в конкурсе в одной из пяти номинаций:
- Социально-значимая и общественная деятельность;
- Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- Профессиональное мастерство;
- Художественное творчество;
- Любительский спорт.

Конкурсные материалы подаются в министерство спорта и молодёжной политики РБ по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, каб. 516.

По итогам конкурса будут отобраны 25 победителей, которые удостоятся государственных премий в размере 30 000 рублей.

Подробности конкурса и правила участия модно найти на официальном портале министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс молодежь премия

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