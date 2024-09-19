19 сентября

18 сентября

Популярное

Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан

Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Названы редкие и популярные имена новорождённых края

В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорождённых за восемь месяцев стали самыми популярными в крае, а какие – редкими. Среди мужчин в тройке лидеров за восемь месяцев: Артём, Михаил и Александр. Среди девочек в тройку лидеров к Софии и Еве на этот раз добавилась Милана.

Уникальными в этом году оказались среди девочек имена Серафима, Моника, Вирсавия, Иванна, Фаина, Имона, Мишель, Сюзанна, Люси, Маруся, Иветта, Вилия, Каталия, Анастасия-Виктория, Лучезара, Царина, Мария-Евдокия, Адельвина, Богдарина.

Среди мальчиков редкими именами стали Симеон, Соломон, Иннокентий, Илларион, Устин, Оливер, Климент, Алексан, Влас, Тихон, Фадей, Илия, Еремей, Амур, Варлам, Елизар, Ермил и Яросвет.
Забайкальский край имена дети ЗАГС новорожденные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
В Улан-Удэ озаботились времяпровождением семейных пар
Общество, 19.09.2024
Для них проведут развлекательные мероприятия
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
В Улан-Удэ отметят День народных игр и забав
Общество, 19.09.2024
В рамках праздника состоятся несколько фестивалей и других культурных и спортивных мероприятий
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
В Бурятии поддержат деньгами талантливую молодёжь
Общество, 19.09.2024
25 победителей конкурса получат государственные премии
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
В Улан-Удэ открылся ещё один «Кванториум»
Общество, 19.09.2024
На базе площадки находятся пять лабораторий
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
В заповеднике Забайкалья не могут прогнать привязчивого гуся
Общество, 19.09.2024
Гусь-сухонос Гоша провёл лето рядом с кордоном Даурского заповедника
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
В районе Бурятии на ночь перекроют железнодорожный переезд
Общество, 19.09.2024
Ограничения будут действовать с 20 по 21 сентября
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан
Общество, 19.09.2024
Названы редкие и популярные имена новорождённых забайкальцев
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Иркутск прошёл в финал конкурса «Культурная столица 2026 года»
Общество, 19.09.2024
Победителей определят в середине этого декабря
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
В Бурятии педагогический колледж отметил своё столетие
Общество, 19.09.2024
Официальную историю образовательное учреждение ведёт с начала 1924 года
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
На юге Бурятии ветерана труда поздравляют с 90-летием
Общество, 19.09.2024
Семья юбиляра насчитывает 28 человек
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Байкальские спасатели провели учения по водной подготовке
Общество, 19.09.2024
Они преодолевали пороги на горной реке  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^