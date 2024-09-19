Забайкальцы в 2024 году называли детей Каталия, Богдарина и Алексан

В департаменте ЗАГС Забайкалья проанализировали, какие имена для новорождённых за восемь месяцев стали самыми популярными в крае, а какие – редкими. Среди мужчин в тройке лидеров за восемь месяцев: Артём, Михаил и Александр. Среди девочек в тройку лидеров к Софии и Еве на этот раз добавилась Милана.Уникальными в этом году оказались среди девочек имена Серафима, Моника, Вирсавия, Иванна, Фаина, Имона, Мишель, Сюзанна, Люси, Маруся, Иветта, Вилия, Каталия, Анастасия-Виктория, Лучезара, Царина, Мария-Евдокия, Адельвина, Богдарина.Среди мальчиков редкими именами стали Симеон, Соломон, Иннокентий, Илларион, Устин, Оливер, Климент, Алексан, Влас, Тихон, Фадей, Илия, Еремей, Амур, Варлам, Елизар, Ермил и Яросвет.